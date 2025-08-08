xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกเล็กน้อยเขตประเวศ สวนหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตประเวศ สวนหลวง เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่