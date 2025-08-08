"ภูมิธรรม" ยันไทยเดินหน้าฟ้องกัมพูชาภายใต้ กม. ป็นชนักติดหลังไป

วันนี้ (8 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยกร่างคำฟ้องกัมพูชาว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้น สามารถดำเนินการฟ้องได้ภายใต้กฎหมายในประเทศ ซึ่งเมื่อฟ้องแล้ว จะเป็นชนักติดหลังไป หากเขาพร้อมมาเคลียร์มาได้ หากไม่มาเคลียร์ก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดทั้งอาญาและแพ่งโดยศาลไทย
ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่นั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งต้องให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดูในรายละเอียด ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อประเทศ และต้องทำให้กัมพูชามารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำ
