EOD - TMAC ลงพื้นที่บุรีรัมย์ให้ความรู้ชาวบ้านสังเกตหลุมระเบิด "อย่าจับ จดจำ รีบแจ้ง

วันนี้ (8 ส.ค. 68) พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัชชัย สร้อยสวัสดิ์ ผกก.สภ.บ้านกรวด หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบถูกทหารกัมพูชายิงจรวดหลายชนิดเข้าใส่ชุมชน ให้สังเกตหลุมระเบิด โดยการใช้หลัก อย่าจับ จดจำ รีบแจ้ง
ทั้งนี้ จากข้อมูลของ นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบว่า ในเขตอำเภอบ้านกรวด ประกอบด้วย ต.จันทบเพชร, ต.สายตะกู และ ต.บ้านกรวด มีลูกจรวดทั้งปืน BM 21 (จรวด 122 มม.) และปืน ค.100 มม. (HE) จำนวน 242 ลูก ในจำนวนนี้ลูกจรวดไม่ระเบิด 10 ลูก และยังค้นหาไม่พบอีกเป็นจำนวนมาก
