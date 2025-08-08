กมธ.ท่องเที่ยวฯ ประชุมเตรียมความพร้อมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย

นายจำลอง อนันตสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 และโฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ห้องประชุมกรรมการวิทยาเขต และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายจำลอง อนันตสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่4 และโฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการกีฬา ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชี้แจงข้อมูลด้านนโยบายและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการบรรยายสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้น นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา และนายสานิตย์ เอี่ยมผู้ช่วย ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย ได้นำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยในการเก็บตัวฝึกซ้อม ช่วงท้าย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับนายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมชมการฝึกซ้อมนักกีฬาคนพิการ และรับฟังการบรรยายสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นต่อจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนอีกด้วย
