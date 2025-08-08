ผู้ว่าฯ กำแพงเพชรสั่งเด้งสมาชิก อส.ขาณุวรลักษบุรี - ตั้ง คกก.สอบปมใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่น

จากกรณีมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขาณุวรลักษบุรีรายหนึ่ง ก่อเหตุแสดงพฤติกรรมในลักษณะก้าวร้าว ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่สมควรในร้านคาราโอเกะ และมีพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่พนักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในสายตาประชาชนเป็นอย่างมากนั้น
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะ ผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่งฯ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังกล่าว มาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568 และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน และเพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานของหน่วยงาน พร้อมยืนยันว่า จะไม่ละเว้นการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และขัดต่อจริยธรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงและบริการประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำชับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลบุคลากร พร้อมทั้งเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด
