หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -2.67 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 23,027.14 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (8 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,262.48 จุด ลดลง 2.67 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.21 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 23,027.14 ล้านบาท