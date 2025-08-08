ศบ.ทก.เปิดตัว "บุ๋ม ปนัดดา" เป็นโฆษกฯ จิตอาสาคนใหม่ หวังให้ปะทะพลโทหญิงมาลี

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดตัวโฆษก ศบ.ทก. จิตอาสาคนใหม่ คือ นางสาวปนัดดา วงษ์ผู้ดี เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับ พลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งอย่างน้อยสิ่งที่เราได้เปรียบ ที่ตนเองมั่นใจ คือ ความสวย ที่สวยกว่าแน่นอน เพราะโฆษก ศบ.ทก.เป็นนางสาวไทย แต่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาไม่ใช่นางสาวกัมพูชา ซึ่งการทำงานของนางสาวปนัดดา เนื่องจากมีงานมากมาย ปัจจุบันทำงานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้ให้นางสาวปนัดดาช่วยตอบโต้ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งตนและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลในการแถลงข่าว
ขณะที่ นางสาวปนัดดา ระบุว่า ที่ตกลงมาทำหน้าที่โฆษก ศบ.ทก. จิตอาสาในครั้งนี้ เป็นเพราะตนอยู่ในพื้นที่มานานและเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นความอดทนของทหาร ในฐานะที่เป็นจิตอาสาจึงอยากเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน ที่สามารถคุยกับสื่อมวลชนและประชาชน รวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และบอกกับต่างชาติว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทหารได้มีการประชุมกัน ก็บอกว่าจะหาโฆษกฯ ที่จะชนกับทางกัมพูชาได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตนเอง จึงยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้ เพื่อประเทศไทยของเรา
ส่วนจะเอาอยู่หรือไม่ เมื่อต้องสู้กับ พลโทหญิง มาลี นางสาวปนัดดา ระบุว่า ตนเองไม่กลัว เรื่องเฟกนิวส์อยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงไปตรงมา เชื่อว่าสื่อไทยรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ทำงานด้วยกันมานานจะรู้ว่าตนเองชัดเจนมากแค่ไหน ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาจะพูดอะไรมาเราก็ไม่ค่อยได้ให้ราคากันอยู่แล้ว
หลังจากนี้ เพจของนางสาวปนัดดา จะเป็นข้อมูลจากทางราชการใช่หรือไม่นั้น นางสาวปนัดดา ระบุว่า ใช่ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากการทำงานของตนเอง ที่ได้ลงพื้นที่ และข้อมูลจาก ศบ.ทก. ที่จะอัปเดตถึงประชาชนอย่างไรบ้าง ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาจะไม่มีเฟกนิวส์
