กกร.หวั่นภาษีสินค้าสวมสิทธิ์แหล่งที่มาจากเกณฑ์สหรัฐฯ ส่งผลบางสินค้าไทยโดนภาษี 40%

นายผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เอกชนมีความกังวลประเด็นภาษีสินค้าสวมสิทธิ์แหล่งที่มาและการกำหนดสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นในประเทศของแต่ละประเทศ ซึ่งเดิมใช้เกณฑ์องค์การการค้าโลก (WTO) ที่ร้อยละ 40 แต่ปัจจุบันสหรัฐฯ จะใช้เกณฑ์ของตัวเอง ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน อาจส่งผลให้บางสินค้าของไทยถูกเก็บภาษีสูงถึงร้อยละ 40
เศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.8-2.2 ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.5-2.0 ส่วนการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2-3 สูงกว่าประมาณการเดิมเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากการส่งออกแผ่วลงหลังหมดปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งส่งออก การแข่งขันด้านราคาที่มากขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบ และกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงจากเงินเฟ้อ ซึ่ง กกร.เห็นว่าไทยขาดข้อมูลสำคัญด้านโครงสร้างการผลิตรายอุตสาหกรรม เช่น การใช้วัตถุดิบขั้นต้น และขั้นกลางในประเทศ รวมถึงเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในประเทศ/ภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนเริ่มสำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ
เศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.8-2.2 ปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.5-2.0 ส่วนการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2-3 สูงกว่าประมาณการเดิมเศรษฐกิจครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากการส่งออกแผ่วลงหลังหมดปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งส่งออก การแข่งขันด้านราคาที่มากขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบ และกำลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงจากเงินเฟ้อ ซึ่ง กกร.เห็นว่าไทยขาดข้อมูลสำคัญด้านโครงสร้างการผลิตรายอุตสาหกรรม เช่น การใช้วัตถุดิบขั้นต้น และขั้นกลางในประเทศ รวมถึงเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในประเทศ/ภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนเริ่มสำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ