ฝรั่งเศสยังเผชิญไฟป่าครั้งใหญ่สุดในรอบ 75 ปี ผลาญพื้นที่แล้วกว่า 1.6 หมื่นเฮกตาร์

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 75 ปี ที่เผาผลาญพื้นที่ไปมากกว่า 16,000 เฮกตาร์ เริ่มลดความรุนแรงลงแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นาย และรถดับเพลิง 500 คัน ยังถูกส่งไปที่จังหวัดโอด ในแคว้นอ็อกซีตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่ไฟป่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีหญิงชรารายหนึ่งเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย รวมทั้งนักดับเพลิง 11 ราย โดย 2 ราย อาการสาหัส ยังมีผู้สูญหายอีก 3 ราย บ้านเรือนถูกเผาทำลายหลายสิบหลัง โดยทางการขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักชั่วคราวที่มีอยู่ 17 แห่ง จนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บายรู ของฝรั่งเศส กล่าวว่า ไฟป่าครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2492 เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ไฟป่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีหญิงชรารายหนึ่งเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 ราย รวมทั้งนักดับเพลิง 11 ราย โดย 2 ราย อาการสาหัส ยังมีผู้สูญหายอีก 3 ราย บ้านเรือนถูกเผาทำลายหลายสิบหลัง โดยทางการขอความร่วมมือประชาชนพักอยู่ในที่พักชั่วคราวที่มีอยู่ 17 แห่ง จนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัย
นายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ บายรู ของฝรั่งเศส กล่าวว่า ไฟป่าครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2492 เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง