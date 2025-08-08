สหรัฐฯ ยินดีไทย-กัมพูชา บรรลุข้อตกลงหยุดยิง หลังขัดแย้งกันแนวชายแดน

นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความยินดีต่อการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญแก่ข้อตกลงหยุดยิง ในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 5 วัน ตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 ราย ซึ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนาน จากการแบ่งเขตที่คลุมเครือโดยฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาในปี 2450 และทั้ง 2 ฝ่ายหยุดยิง หลังการพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซีย ในฐานะประธานหมุนเวียนของอาเซียน เป็นคนกลาง