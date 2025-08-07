จีนพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มการเพาะปลูกทุเรียนด้วยการเกษตรอัจฉริยะ

สำนักข่าวซินหัว รายงานวันนี้ (7 ส.ค.) ว่า จีนในฐานะตลาดผู้บริโภคทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มความพยายามเพาะปลูกทุเรียนของตนเอง ด้วยเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพลิกโฉมการเพาะปลูก และคัดเลือกทุเรียนในเขตนิเวศวิทยาอวี้ไฉ ของเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน หรือเกาะไหหลำ ทางตอนใต้ของจีน โดยระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบฝนเทียม และอุปกรณ์ผสมน้ำ-ปุ๋ย ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกทุเรียนอย่างแม่นยำ ส่วนเครื่องตรวจจับแมลง เครื่องวิเคราะห์สปอร์ แพลตฟอร์มคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการเฝ้าติดตามต้นทุเรียนแบบเรียลไทม์