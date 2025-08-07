นักเรียนพลาดตกชั้น 4 โรงเรียนชื่อดังโคราช พบยังปลอดภัยแต่สะโพกเคลื่อน

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 16.45 น. พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุที่โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา หลังรับแจ้งว่ามีนักเรียนตกจากอาคาร ชั้น 4
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ อาคารเรียน 10 พบผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนหญิงชั้น ม.4 ตกจากระเบียงชั้น 4 ลงมาที่พื้นด้านล่างซึ่งเป็นกองดิน ได้รับบาดเจ็บทางกระดูก เบื้องต้นปลอดภัย แต่สะโพกเคลื่อน บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ต่อไป
