กรุงไทยออกมาตรการช่วยทหาร-ตชด.พลีชีพชายแดน ยกหนี้ให้ทุกสัญญาเงินกู้ 100%

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล ประธานผู้บริหาร Risk ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนมาก เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษผู้กล้า ธนาคารกรุงไทยได้ออกมาตรการ ยกหนี้ให้ทหาร และ ตชด.ที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยกหนี้ให้ทุกสัญญาเงินกู้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท เพื่อช่วยลดภาระของครอบครัว และสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งครอบคลุมลูกค้าบุคคลรายย่อย และลูกค้าธุรกิจ ทั้งในด้านการฟื้นฟูซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่อาศัย การลดภาระทางการเงิน และเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ
