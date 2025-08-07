"หมอบี" เข้าพบ ตร.ให้ข้อมูล-แสดงความบริสุทธิ์ใจปมบัญชีรับบริจาคแล้ว

มีรายงานว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯ หลังถูกวิจารณ์หนัก ปมเปิดรับบริจาคเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ ด้าน “บิ๊กเต่า” เผยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยังไม่รับเป็นคดี
พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจ กรณีเปิดบัญชีรับบริจาคโดยใช้ชื่อ วัดพระบาทน้ำพุ
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากกระแสสังคมที่ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำไว้ในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ขณะที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าว ว่า ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่รับเป็นคดี เนื่องจากยังไม่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ แต่หากพบว่ามีความผิดจริง ตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้ เพราะเป็นความผิดทางอาญา
ทั้งนี้ เบื้องต้นตำรวจกองบังคับการปราบปรามตรวจสอบไปได้มากพอสมควรแล้ว ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ แต่ยืนยันว่า หากมีเส้นทางการเงินไปถึงคนสนิท ถือว่ามีความผิด แต่สำหรับวัดดังกล่าว จากการตรวจสอบยังไม่พบเคยมีเรื่องร้องเรียน
