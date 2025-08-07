"ภูมิธรรม" เปิดเวทีรับฟัง-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเครือข่ายเด็ก-เยาวชน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเวทีรับฟังเสียง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.แรงงาน, น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากเยาวชน โดยตัวแทนเยาวชน ได้กล่าวถึงปัญหาที่ทำให้ไปไม่ถึงฝัน เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำในโครงสร้าง ทั้งเยาวชน ผู้พิการ ถูกตีกรอบให้เป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือ ถูกจำกัดสิทธิการเลือกตั้งเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ขณะที่วงจรรัฐประหาร วัฒนธรรมอำนาจนิยมที่ลดทอนการมีส่วนร่วมของเยาวชน รวมทั้งเยาวชนในต่างจังหวัดเข้าไม่ถึงสิทธิบริการ และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน แต่ในมุมมองของเยาวชนไม่ได้มองว่าความเหลื่อมล้ำทั้งหมดนี้เกิดจากปัญหารัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ฟังเสียงของเยาวชนอย่างแท้จริง จึงต้องการรัฐธรรมนูญที่รับรองสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
นายภูมิธรรม กล่าวว่า การรับฟังเสียง และข้อเสนอแนะของเยาวชนลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีเยาวชนจำนวนมากที่จบการศึกษาในระดับสูงแล้วกลับไปบ้านเก่า และร่วมมือกันคิดสร้างสรรค์พัฒนาพื้นที่อย่างน่าสนใจ จึงรู้สึกชื่นชม โดยเมื่อเช้าได้พบกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มองเห็นปัญหาสำคัญ คือ ยาเสพติด ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ชาวบ้านเห็นปัญหา และไม่รู้จะทำอย่างไร จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยเป็นหูเป็นตา ร่วมมือกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ และที่ผ่านมาตนเองมีส่วนริเริ่มในการทำสภาเยาวชนแห่งชาติ ที่มาร่วมเสนอแนวคิดต่างๆ ซึ่งได้ไอเดียที่ดี จึงขอให้จังหวัดคัดตัวแทนเข้ามานั่งคุยในสภาเพื่อพูดคุยกัน จนทำให้เกิดนโยบายที่ดีในหลายเรื่องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
นายภูมิธรรม กล่าวว่า การรับฟังเสียง และข้อเสนอแนะของเยาวชนลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีเยาวชนจำนวนมากที่จบการศึกษาในระดับสูงแล้วกลับไปบ้านเก่า และร่วมมือกันคิดสร้างสรรค์พัฒนาพื้นที่อย่างน่าสนใจ จึงรู้สึกชื่นชม โดยเมื่อเช้าได้พบกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มองเห็นปัญหาสำคัญ คือ ยาเสพติด ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ชาวบ้านเห็นปัญหา และไม่รู้จะทำอย่างไร จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยเป็นหูเป็นตา ร่วมมือกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ และที่ผ่านมาตนเองมีส่วนริเริ่มในการทำสภาเยาวชนแห่งชาติ ที่มาร่วมเสนอแนวคิดต่างๆ ซึ่งได้ไอเดียที่ดี จึงขอให้จังหวัดคัดตัวแทนเข้ามานั่งคุยในสภาเพื่อพูดคุยกัน จนทำให้เกิดนโยบายที่ดีในหลายเรื่องนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง