สว.กลุ่มอิสระส่อแววล่าชื่อถอน 136 สว. ไม่ครบ หลังพบปลอมลายเซ็น

ตามที่กลุ่ม สว.อิสระ เข้าชื่อกันยื่นคำร้องต่อนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ส่งศาลศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 136 คน สิ้นสุดลงนั้น ปรากฏว่านายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี สว. ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพ ทันที เมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) หลังพบมีลายมือชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเห็นเอกสารคำร้องและลงลายมือชื่อนั้น
วันนี้ (7 ส.ค.) นายเดชา นุตาลัย สว. ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงเลขานุการวุฒิสภา ยืนยันว่า ในเอกสารคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน และตนยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้อง
ขณะที่ พ.อ.หญิง ธณตศกร บุศราคม สว. ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอนรายชื่อออกจากคำร้องดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของการร่วมเสนอชื่อในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ลงเลขรับที่ 6506 เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 136 คน แต่เมื่อมีการถูกปลอมรายชื่อ 2 คน และถอนรายชื่อไป 1 คน ทำให้มี สว. ลงชื่อไม่ครบ 20 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
วันนี้ (7 ส.ค.) นายเดชา นุตาลัย สว. ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงเลขานุการวุฒิสภา ยืนยันว่า ในเอกสารคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน และตนยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้อง
ขณะที่ พ.อ.หญิง ธณตศกร บุศราคม สว. ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอนรายชื่อออกจากคำร้องดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของการร่วมเสนอชื่อในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ลงเลขรับที่ 6506 เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 136 คน แต่เมื่อมีการถูกปลอมรายชื่อ 2 คน และถอนรายชื่อไป 1 คน ทำให้มี สว. ลงชื่อไม่ครบ 20 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด