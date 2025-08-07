xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +0.68 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 60,459.25 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (7 ส.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,265.15 จุด ปรับขึ้น 0.68 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.05 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 60,459.25 ล้านบาท