"หลวงปู่โชติ" ลงพื้นที่ศรีสะเกษมอบตะกรุดปัดภัยเสริมกำลังใจทหารป้องอธิปไตยไทย

วันนี้ (7 ส.ค.) พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือ หลวงปู่โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นำศิษยานุศิษย์ ผู้ใจบุญ จาก จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายธนพร เรสูงเนิน (เสี่ยแบงค์) พร้อมด้วย อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กลุ่มเฉพาะกิจที่1 ทีมงานลุงหนวด จ.กาญจนบุรี บริษัท ไลฟ์สตอรี่ จำกัด คุณอ้อมเดือน น้อยพรม คุณนพมาศ เถือกเถาย์ ร่วมกันนำสิ่งของอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น เช่น อาหารสด เนื้อไก่ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ผัก 1 คันรถ อาหารแห้งพร้อมรับประทาน 1 คันรถ กาแฟ 1,000 ซอง ถุงเท้า สีดำทหาร 300 คู่ พร้อมกับนำตะกรุด ปัดภัย ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ 6 พัน. 1, พัน. 2, พัน. 3 จ.อุบลราชธานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องบก ช่องอานม้า เขาพระวิหาร ภูมะเขือ และพลาญยาว เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติ
จากนั้น ได้เดินทางไปร่วมมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยที่โรงครัวพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อีกด้วย
