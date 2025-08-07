xs
ข่าวจริง! กรมธนารักษ์ออกมาตรการช่วยผู้เช่าที่รับผลกระทบจากชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กรมธนารักษ์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลจริง

กรมธนารักษ์ ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยไม่เรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ เป็นเวลา 2 เดือน (กำหนดร้อยละ 0)