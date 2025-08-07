"ฮุน มาเนต" ยินดีไทย-กัมพูชาเห็นพ้องข้อตกลง-ตั้งคณะสังเกตการณ์ชายแดน

นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการ GBC วาระพิเศษ ที่มาเลเซีย วันนี้ (7 ส.ค.68) ซึ่งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยเห็นพ้องร่วมกันในข้อตกลง 13 ข้อ
นอกจากนี้ นายฮุน มาเนต ยังระบุว่า กัมพูชาและไทยเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะสังเกตการณ์เฉพาะกาล นำโดยมาเลเซีย เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ชายแดนทันที และเตรียมการเกี่ยวกับการตั้งคณะสังเกตการณ์อาเซียน รวมทั้งปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างกองทัพของสองประเทศ
นอกจากนี้ นายฮุน มาเนต ยังระบุว่า กัมพูชาและไทยเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะสังเกตการณ์เฉพาะกาล นำโดยมาเลเซีย เพื่อสังเกตการณ์สถานการณ์ชายแดนทันที และเตรียมการเกี่ยวกับการตั้งคณะสังเกตการณ์อาเซียน รวมทั้งปรับปรุงการติดต่อสื่อสารระหว่างกองทัพของสองประเทศ