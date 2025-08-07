xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 14.22 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,650.00 บาท ขายออกบาทละ 51,750.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,619.24 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,550.00 บาท