กรมชลฯ เผยเขื่อนสิริกิติ์ช่วยรับมวลน้ำจากภาคเหนือ ช่วยบรรเทาน้ำหลากพื้นที่ลุ่มตอนล่าง

เพจกรมชลประทาน โพสต์ระบุว่า เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนหลักในลุ่มน้ำน่าน ได้ทำหน้าที่รองรับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ช่วยชะลอและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่างของจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ขณะนี้ สถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำเริ่มคลี่คลาย และปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการระบายน้ำจะดำเนินการในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน พร้อมคงพื้นที่ว่างในอ่างฯ เพื่อรองรับน้ำฝนตลอดช่วงฤดูฝนนี้
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือริมแม่น้ำ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง