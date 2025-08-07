ทบ.ชื่นชมรถไฟฟ้า BTS ประดับธงชาติไทย ขอบคุณร่วมแสดงพลังหนุนการพิทักษ์รักษาประเทศชาติ

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ตามที่ได้มีการแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคีด้วยการประดับธงชาติไทยบนรถไฟฟ้า BTS และจอภาพ LED บริเวณสถานที่ต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ธนบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการนั้น กองทัพบกขอแสดงความขอบคุณภาคเอกชนที่ได้ร่วมดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
การแสดงสัญลักษณ์ในครั้งนี้ นับเป็นการแสดงออกถึงพลังของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติในฐานะพลเมืองไทย ร่วมทำหน้าที่สนับสนุนและปกป้องอธิปไตยของชาติในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ โดยกองทัพบกขอขอบคุณและชื่นชมในจิตสาธารณะที่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นกำลังใจและพลังหนุนที่สำคัญให้กับกำลังพลของกองทัพบก ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง โดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ขณะนี้