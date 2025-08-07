“หมอธีระ”เผยในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา อุจจาระร่วงนำเป็นอันดับ 1 กลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อุจจาระร่วงนำมาเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มโรคที่เฝ้าระวัง
หวัดใหญ่และโควิด-19 จำนวนป่วยรักษาที่รพ. มีปริมาณพอ ๆ กัน
ในขณะที่ ดูจำนวนสะสมรวมตั้งแต่ต้นปี 2568 จะพบว่า โควิด-19 นำโด่งกว่า 600,000 ราย และทำให้เสียชีวิต 255 ราย จำนวนเสียชีวิตสูงกว่าหวัดใหญ่ 5 เท่า
ยิ่งช่วงหลังสงคราม ตามขอบชายแดนที่มีปัญหาเรื่องศพทหารเขมร ควรรักษาสุขอนามัยให้ดี ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารสุก ดื่มน้ำต้มสุก เพราะท้องร่วงอาจระบาดได้