สดร.เผยวิธีสังเกตโดรน และความเข้าใจเกี่ยวกับแสง-วัตถุบนท้องฟ้า

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า การสังเกตโดรน และความเข้าใจเกี่ยวกับแสง-วัตถุบนท้องฟ้า
1. ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และแสงไฟ
วิธีสังเกต: แสงสว่างค่อนข้างคงที่ ไม่เคลื่อนที่เมื่อดูเทียบกับวัตถุบนพื้น
2. ดาวเทียม
วิธีสังเกต: แสงสว่างคงที่ เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ แต่อาจเร็วกว่าเครื่องบิน และเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางเดียว
3. ดาวตก
วิธีสังเกต: จุดสว่างที่ลุกวาบขึ้น และหายไป เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว กินเวลาเพียงเสี้ยววินาที จนถึงไม่กี่วินาที
4. เครื่องบิน
วิธีสังเกต: ไฟกระพริบ เคลื่อนที่ช้า ๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนทิศทาง ตรวจสอบว่าเป็นเครื่องบินได้จากการดูตำแหน่งในแอปพลิเคชัน Flightradar24
5. โดรน
วิธีสังเกต: ไฟสี่ดวงกระจุกใกล้ ๆ กัน มีสีเขียวและแดง อาจลอยอยู่นิ่ง ๆ หรือเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว คาดเดาไม่ได้ อาจได้ยินเสียงใบพัดหากโดรนอยู่ใกล้