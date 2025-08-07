xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 13.44 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,600.00 บาท ขายออกบาทละ 51,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,573.76 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,500.00 บาท