"นิพิฏฐ์"ชี้อย่าให้พลเรือนไทยตายฟรี จี้ ส.ส.-ส.ว.กดดันรัฐบาลฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าให้พลเรือนไทยตายฟรี

-เมื่อวานผมไปออกรายการทีวีช่องหนึ่ง กรณีที่ผมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลไทย นำเรื่องผู้นำกัมพูชา ที่สั่งกองกำลังติดอาวุธยิงเข้ามาในพรมแดนไทย เป็นเหตุให้เด็กและประชาชนเสียชีวิต

-การกระทำต่อพลเรือนถือว่า“เลวร้ายมาก” และ ถือเป็นอาชญากรสงคราม

-ผมอยากขอแรงให้“ผู้แทนปวงชนชาวไทย” ทั้งท่านส.ส./ส.ว. ดำเนินการกดดันรัฐบาลให้ดำเนินคดีต่อผู้นำกัมพูชา ด้วยการฟ้องต่อ“ศาลอาญาระหว่างประเทศ”

-ผมติดใจเรื่องการใช้อาวุธต่อพลเรือนมาก ผมเป็นเพียงประชาชนธรรมดา ก็ทำไดัแค่นี้แหละ

-พรรคการเมืองไหนประกาศว่า จะนำฮุนเซน และ ฮุนมาเนต ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ ผมจะเลือกพรรคนั้น หากไม่มีพรรคไหนมีนโยบายอย่างนี้ ผมก็จะงดออกเสียงเหมือนเดิม

-สำหรับประชาชน ผมขอแรงท่านกดดันส.ส.ของท่านให้ช่วยทำเรื่องนี้หน่อย นี่มันเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศ อย่าให้พลเรือนไทยตายฟรี!