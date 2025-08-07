รบ.เดินหน้าโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ ODOS

น.ส.ธีราภา ไพโรหกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันให้เกิดการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเต็มกำลังและความสามารถ จึงดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ ODOS โดยเตรียมกว่า 7,200 ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 – 2576 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
- ม.ปลาย และ ปวช. ในประเทศ ให้เปล่า 4,800 ทุน วงเงิน 990.14 ล้านบาท
- ปวส. และ ป.ตรี ต่างประเทศ 200 ทุน วงเงิน 2,609.31 ล้านบาท (สหรัฐฯ 60 ทุน สหราชอาณาจักร 50 ทุน ออสเตรเลีย 90 ทุน)
- ป.ตรี ในประเทศ 2,200 ทุน วงเงิน 1,000 ล้านบาท
ปีนี้ ODOS รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม 1,200 ทุน ระดับ ม.4 และ ปวช.ปีที่ 1 ครอบคลุม 602 รร. ที่มีความพร้อมด้าน STEM และภาษาอังกฤษทั่วประเทศ สมัครได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์ กสศ. https://scholarshipreg.eef.or.th เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาที่อาจอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติและสถานการณ์ไม่สงบ เสนอชื่อได้ทันเวลา
สำหรับผลการดำเนินงานของรุ่นที่ 1 มีผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 1,718 ราย 47.56% เป็นนักเรียนจากครัวเรือนยากจนและยากจนพิเศษ อีก 52.44% มาจากครัวเรือนรายได้น้อย โครงการนี้จึงเป็น “สะพานเชื่อมโอกาส” ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะทำให้เด็กไทย มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก