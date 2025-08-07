xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 10.29 จุด มูลค่าซื้อขาย 34,248.67 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,274.76 จุด ปรับขึ้น 10.29 จุด หรือ 0.81 % มูลค่าซื้อขาย 34,248.67 ล้านบาท