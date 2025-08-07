“จตุพร”เชื่อ รบ.เจอวิกฤตศรัทธาหนักอยู่ในสภาพลูกผีลูกคน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน ว่าความตรึงเครียดของสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา และอนาคตการเมืองไทยมีความไม่แน่นอนอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวพันกับคดีของนายกฯ อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร ในศาล รธน. และคดี ม.112 ของทักษิณ ชินวัตร ซึ่งศาลอาญา นัดตัดสิน 22 ส.ค. รวมทั้งคดีชั้น 14 ศาลศาลฎีกานักการเมืองนัดชี้ขาดวีนที่ 9 ก.ย.นี้
“ขณะนี้เชื่อว่ารัฐบาลเจอวิกฤตศรัทธาหนัก อยู่ในสภาพลูกผีลูกคน ประกอบกับนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส.เพื่อไทยและรองประธานสภาคนที่ 1 ถูกศาล รธน.ถอดถอนพ้นตำแหน่งในคดี ม.144 กรณีโยกงบภัยแล้งลงพื้นที่เลือกตั้งเชียงราย ยิ่งทำให้พรรคร่วมรัฐบาลวิตกกังวลมาก”
อีกทั้งกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลถูกร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ข้อหาจัดทำงบประมาณ 2568 ผิด รธน. ม.144 ซึ่งคาดว่า ปปช.ไต่สวนใกล้แล้วเสร็จ และอาจยื่นต่อศาล รธน. ประมาณ 10 ส.ค.นี้ แต่เมื่อการเมืองแปรปรวนและรวนเรอย่างมาก จึงต้องฟังหูไว้หูก่อนว่า คดีนี้จะส่งศาล รธน.ในวันดังกล่าว
ส่วนคำร้องยื่นถอดถอนนายกฯ อุ๊งอิ๊ง กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนนั้น หลังจากได้ยื่นคำชี้แจงแล้ว ขณะนี้ศาล รธน.ยังไม่กำหนดวันอ่านคำวินิจฉัย ขณะที่คดีของทักษิณ มีคำชัดเจนแล้ว โดยคดี ม.112 ศาลอาญานัดฟังคำวินิจฉัย 22 ส.ค. และคดีชั้น 14 ศาลฎีกานักการเมืองนัด 9 ก.ย. นี้
อย่างไรก็ตาม ทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันทางการเมืองของรัฐบาลทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าคำวินิจฉัยของศาลจะเดินไปในทิศทางใด แต่ไม่มีใครไว้วางใจสถานการณ์ เพราะผลของคดีไม่ว่าจะบวกหรือลบ ย่อมส่งผลอีกทางหนึ่ง โดยคดีชั้น 14 ค่อนข้างเชื่อกันว่า ทักษิณ รอดยากและจะลากให้รัฐบาลสุ่มเสี่ยงตกที่นั่งลำบาก
สิ่งสำคัญ กรณีคดีของนายกฯ อุ๊งอิ๊ง นั้น อยู่ที่ปรากฎการณ์ข้างหน้า ถ้ารอดคดีได้เป็นนายกฯ ต่อ แต่คนจะออกมาชุมนุมเต็มถนนโดยปริยาย สถานการณ์เช่นนี้ย่อมทำให้รัฐบาลและ สส.แทบไม่มีสมาธิทำงาน ไม่เข้าประชุมจนองค์ประชุมไม่ครบ สภาจึงล่มบ่อยครั้ง
นายจตุพร กล่าวว่า นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ชี้แจงศาล รธน. โดยอ้างความสุจริตใจ แต่ไม่สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นตามชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะไม่เป็นไปเจตนาต้องการสันติภาพตามคำชี้แจงเลย ดังนั้น สิ่งกล่าวอ้างย่อมรับฟังไม่ขึ้น อีกอย่างการอ้างสงครามชายแดนเกิดจากไทยปราบปรามสแกรมเมอร์ พนันออนไลน์นั้น แต่คำอ้างนี้ไม่มีสักถ้อยคำในคลิปสนทนากับสมเด็จฮุนเซน จึงเป็นคำอธิบายที่ขัดแย้งกันเอง
"(จากวันนั้น ถึงวันนี้) คุณอุ๊งอิ๊ง ไม่ได้อะไรก็อธิบายไปเถิด แต่ประเทศเสียอะไรแน่นอน อย่างน้อยเสียชีวิตทหารและประชาชน ดังนั้นที่อธิบายจะใหัล้างข้อเท็จจริงไม่ได้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่า ประเทศไทยจะเดินไปตามทางยากลำบากต่อไปหรือไม่ เราไม่ได้วิตกว่าอุ๊งอิ๊งจะรอดคดี แต่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของประชาชนแล้ว"
อีกทั้งกล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้มีความเปล่งแปลกมาก เพราะในแต่ละเรื่องราวทางการเมืองเริ่มเห็นแววบางอย่าง แต่ตนเชื่อว่า บ้านเมืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และไม่ควรให้ประชาชนเหนื่อยยากไปมากกว่านี้ ขอให้ต่างคนต่างทำหน้าที่กัน สิ่งสำคัญที่ผ่านมา ถ้าอุ๊งอิ๊งแสดงออกด้วยความรับผิดชอบแล้ว บ้านเมืองคงไม่เดินมาถึงจุดนี้กัน
"แต่เมื่อเธอ (อุ๊งอิ๊ง) หน้ามั่น หรือมั่นใจ คนมารักษาการนายกฯ ยังอยู่ในสภาพไม่แตกต่างกัน ถ้าเธอไป แล้วมีคนมาแทนเธอ คนก็ไม่สบายใจ แต่เรายืนยันว่า บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เป็นไปตาม รธน. ตามวิถีทางประชาธิปไตย ตามกฎหมายกำหนดไว้อย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น ส่วนนายกฯ ตาม ม.5 ไกลเกินกว่าจะเป็นไปได้"
นายจตุพร เชื่อว่า ขณะนี้ อุ๊งอิ๊งอยู่ระหว่างทางสองแพร่งระหว่างลาออกก่อนหรือรอวันศาล รธน.วินิจฉัย แม้นายพรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯ บอกยังไม่ตัดสินใจวันนี้ ซึ่งไม่แตกต่างจากทักษิณ กอดคอนายอนุทิน ชาญวีรกูล และพูดว่า ตอนนี้อยู่ร่วมกัน ดังนั้น วันนี้ หรือตอนนี้ จึงไม่เกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ เพราะการเมืองไม่มีวันอยู่กันตลอดไปนิจนิรันดร์
อีกทั้งยืนยันว่า อุ๊งอิ๊งยังอยู่กับอาการลังเลใจว่า จะลาออกนายกฯ หรือไม่ เพราะศาล รธน. ยังไม่นัดอ่านคำวินิจฉัย ถ้าศาลกำหนดวันแล้ว คงคาดคะเนการอยู่หรือไปจากตำแหน่งนายกฯ ได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อยังมีเวลาอยู่ อุ๊งอิ๊งจึงไม่รีบตัดสินใจอย่างใดทั้งสิ้น ทั้งที่ไม่รู้เธอจะเอาเวลาไปเพื่ออะไร
"ถ้าเธอ (อุ๊งอิ๊ง) มีความป๊อปปูล่าหรือเธอคือผู้นำเป็นความหวังของคนทั้งประเทศ ซึ่งประเทศขาดเธอไม่ได้ ถ้าเธอรอด (คดีศาล รธน.) โอ้โหคนจะแซ่ซ้องสรรเสริญ แต่ลองถามสิว่า อารมณ์อย่างนี้ มีอยู่กับเธอหรือเปล่า"
พร้อมทั้งย้ำว่า ความเห็นของตน ไม่เกี่ยวกับศาล รธน.จะมีคำวินิจฉัย เพราะรับได้หมด เพียงวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นว่า ถ้ารอดคดีจะเป็นอย่างไร และไม่รอดบ้านเมืองจะเป็นแบบไหนบ้าง ดังนั้น ทั้งรอด หรือไม่รอด หรืออุ๊งอิ๊งเลือกไปก่อนนั้น ทุกเรื่องราวมีเส้นทางของมันอยู่แล้ว
นายจตุพร กล่าวถึงความตรึงเครียดชายแดนจากการปะทะกันของไทย-กัมพูชา อาจเป็นเรื่องจะยุติได้ยาก แต่นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ยังมีกะจิตกะใจอนุมัติให้การเล่นพนันโป๊กเกอร์ เป็นกีฬาถูกกฎหมาย ทั้งๆ ที่การเจรจาหยุดยิงเมื่อ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้คนคลางแคลงใจกับความเสียหายในยุทธภูมิปราสาทตาควาย
"แล้วยังมีความเลอะเทอะของนายภูมิธรรม อีกอย่างที่จะไปฟ้องกัมพูชา ซึ่งไม่รู้จะฟ้องกับใคร เพราะไทยไม่รับเขตอำนาจศาลโลก (ICJ) และศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) โอกาสลากไป ICC นั้นยาก แต่พูดส่งเดชได้ ดังนั้น จึงไม่มีความหวังกับคำโม้อะไรได้ทั้งสิ้น"
อีกทั้งกล่าวว่า การประชุม GBC วันสุดท้าย 7 ส.ค.นี้ แม้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม บอกกัมพูชารับเงื่อนไขแล้ว แต่ที่ผ่านมาการปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกัน นอกจากนี้ รมช.กลาโหม ยังยืนยันให้มี MOU 43 โดยอ้างไว้เล่นงานกัมพูชาผิดข้อตกลง
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากัมพูชายังไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงกับไทยเลย ดังนั้น ไทยควรตั้งหลักด้วยความรอบคอบ อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ควรมีอยู่ต่อไป เพราะยิ่งจะเกิดความเสียหาย รวมทั้งไทยต้องคิดและรับมือกัมพูชาในเรื่องโดรน ซึ่งอย่าดูเบาในเรื่อง
ประเทศไทยต้องมาก่อน