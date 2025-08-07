“ภูมิธรรม”สั่งย้าย ผวจ.อุบลฯ เซ่นปมเบิกจ่ายงบแก้ปัญหาชายแดนล่าช้า แค่ 55,600 บาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนการนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยว่า หลังจากจังหวัดอุบลราชธานี มีปัญหาเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไทยกัมพูชา ที่มีการเบิกจ่ายเพียง 55,600 บาทนั้น ในขณะที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งประสบภัย สามารถเบิกเงินได้ในจำนวนที่เหมาะสมอาทิ จังหวัดสุรินทร์ มีการเบิกจ่ายสูงถึง 55.1 ล้านบาท ศรีสะเกษ 46.8 ล้านบาท และบุรีรัมย์ 14.1 ล้านบาท
นายภูมิธรรม ระบุว่า จะมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามาช่วยราชการในกระทรวงมหาดไทย และจะมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปทำหน้าที่ดูแลจังหวัดอุบลราชธานีแทน ยืนยันกรณีเงินบริจาคสามารถหามาเพิ่มได้แต่ต้องเป็นส่วนเสริม แต่ถ้าเอาเงินบริจาคเป็นหลักก็คือการบกพร่องในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ กราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน ประสบภัยและเกิดปัญหาจากกรณีนี้ และเกิดความไม่เข้าใจกัน ขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ และคำสั่งนี้จะมีผลทันที