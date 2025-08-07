กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 𝟹 สายทาง 12 ส.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 𝟯 สายทาง ดังนี้
-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 𝟮𝟭 ด่าน
-ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 𝟯𝟮 ด่าน
-ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 𝟭𝟬 ด่าน
ในวันอังคารที่ 𝟭𝟮 สิงหาคม 𝟮𝟱𝟲𝟴 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ) ตั้งแต่เวลา 𝟬𝟬.𝟬𝟭 น. ถึง 𝟮𝟰.𝟬𝟬 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (𝗕𝗘𝗠) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (𝗡𝗘𝗖𝗟) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 สมัครใช้งาน 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗥𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 เพื่อสะสมคะแนน 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁 แลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร และของรางวัลสุด สมัครง่าย ๆ ผ่าน 𝟮 ช่องทาง 𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: @𝗲𝘅𝗮𝘁𝗿𝗲𝘄𝗮𝗿𝗱 หรือ 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 และขอเชิญชวนลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 หรือ 𝘁𝗵𝗮𝗶𝗲𝗮𝘀𝘆𝗽𝗮𝘀𝘀.𝗲𝘅𝗮𝘁.𝗰𝗼.𝘁𝗵 เพื่อยกระดับบัตร 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 เป็น 𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗣𝗮𝘀𝘀 𝗣𝗹𝘂𝘀
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 𝗘𝗫𝗔𝗧 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟭𝟱𝟰𝟯