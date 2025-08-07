xs
ราคาทองคำครั้งที่ 2 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10.29 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,550.00 บาท ขายออกบาทละ 51,650.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,513.12 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,450.00 บาท