“หมอบี”โพสต์ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง พร้อมตอบข้อสงสัยต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา

เพจงมงาย สไตล์หมอบี โพสต์ระบุว่า เรียนแจ้งทุกท่านครับ ก่อนอื่น ผมขออภัยเป็นอย่างสูงที่หายไปโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนทำให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในหลาย ๆ ประเด็น
เมื่อวานผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับ อาการโดยรวมดีขึ้นมาก และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ตลอดครับ
สำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจงและตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชน ผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทนายความของผม
เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้น ผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับ
ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ