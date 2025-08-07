DSI ยันส่งสำนวนกรณีกล่าวหานายทุนบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา”ให้อัยการแล้ว

เพจกรมสอบสวนคดีพิเศษ โพสต์ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวต่อสาธารณชนกล่าวหาว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เร่งรัดทำการสอบสวนคดีที่เกี่ยวกับการบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษขอชี้แจงว่า คดีดังกล่าวมีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยคดีนี้เป็นกรณีมีการกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา”อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของเอกชน ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งภายหลังได้ส่งเรื่องมาให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนและสอบสวนต่อไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องมาแล้ว พบว่ามีประเด็นที่ต้องดำเนินการ รวม 6 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ประเด็นการยึดถือครอบครองและขุดทำลายทางสาธารณประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (2) ประเด็นการดำเนินการของนายอำเภอน้ำยืนกับพวกในการตรวจรับการคืนสภาพทางที่ถูกทำลายว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ (3) ประเด็นการยึดถือครอบครองที่สาธารณประโยชน์ (หาดสวนยา)
ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของบ่อกักเก็บน้ำบ่อที่ 1 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (4) ประเด็นกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานลงลายมือชื่อรับรองในการขายที่สาธารณประโยชน์ “หาดสวนยา” โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (5) ประเด็นบริษัทเอกชนได้ทำการขุดดินถมดินออกนอกเขต น.ส.3 ก เลขที่ 1887 และใบจองเลขที่ 21 บุกรุก และการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซี่งเป็นป่าและที่สาธารณประโยชน์บริเวณ บ่อกักเก็บน้ำบ่อที่ 2 และบ่อที่ 3 และ (6) ประเด็นเจ้าพนักงานที่ดินได้ร่วมกับบริษัทเอกชนยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินโดยอ้างหลักฐานใบจองเลขที่ 21 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งแบ่งการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 154/2562 ทางคดีสอบสวนเสร็จและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ยึดถือครอบครองที่สาธารณประโยชน์ “หาดสวนยา” (บ่อกักเก็บน้ำบ่อที่ 1) เนื้อที่ 10-1-37.7 ไร่ และส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำหรับประเด็นการสอบสวนและผู้ถูกกล่าวหา
รายอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 154/2562 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้แยกทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 119/2566 ทางคดีมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้แทนนิติบุคคลแล้ว ส่วนกรรมการผู้มีอำนาจได้ออกหมายเรียกให้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
โดยอ้างพยานบุคคลหลายราย ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนตามประเด็นที่มีการร้องขอความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 คณะพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการสอบสวนร่วมได้ประชุมร่วมกันพิจารณาพยานหลักฐาน และมีมติที่ประชุม ให้คณะพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำพยานเพิ่มเติม การอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศบริเวณพื้นที่มีการยึดถือครอบครอง ซึ่งทุกประเด็นอยู่ในกระบวนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ มายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับคดีอาญาดังกล่าวทั้งหมด เพื่อประกอบการไต่สวนเบื้องต้น กรณี มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีปล่อยปละละเลยให้บริษัทเอกชนบุกรุก ทำลายที่ดิน และทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อขอหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในกรณีดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผลการหารือแต่อย่างใด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ