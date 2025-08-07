"อดีต ส.ว.สมชาย"ชี้เหลือเชื่อหุ้นดีดแรงทั้งกระดาน คาดเหตุ"อุ๊งอิ๊ง"พ้นตำแหน่ง ก.ย.นี้

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เขียวทั้งกระดาน #เหลือเชื่อตลาดหุ้นไทย #ดีใจ #อุ๊งอิ๊ง #ตกเก้าอี้
หุ้นดีดแรงสุดๆเพราะคาดกันยานี้ นายกแพทองธารจะพ้นตำแหน่ง
set index ที่ตกต่ำมาตลอดปี
ตั้งแต่แพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ขานรับข่าวดีวิ่งทะยานคาดไปที่ 1,350 จุด
อะไรจะดีใจออกหน้าออกตาขนาดนี้
อ่านขาดแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะ
นักลงทุนบางคนยังแอบนินทาอีกว่า
ถ้าออกไปเร็วกว่านี้
อาจฝันเห็น ตลาดหุ้นพุ่งทะยานเป็นมังกรติดปีกทะลุ1,500จุด ก็เป็นได้ 5555
เอ้านักลงทุนทั้งหลายช่วยกันจุดปะทัดไล่
หรือส่งเสียงโห่
เชียร์ศาลกันหน่อยดีมั้ยครับ