"อดีต ส.ว.สมชาย"ชี้เหลือเชื่อหุ้นดีดแรงทั้งกระดาน คาดเหตุ"อุ๊งอิ๊ง"พ้นตำแหน่ง ก.ย.นี้

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เขียวทั้งกระดาน #เหลือเชื่อตลาดหุ้นไทย #ดีใจ #อุ๊งอิ๊ง #ตกเก้าอี้

หุ้นดีดแรงสุดๆเพราะคาดกันยานี้ นายกแพทองธารจะพ้นตำแหน่ง

set index ที่ตกต่ำมาตลอดปี
ตั้งแต่แพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ขานรับข่าวดีวิ่งทะยานคาดไปที่ 1,350 จุด

อะไรจะดีใจออกหน้าออกตาขนาดนี้
อ่านขาดแบบไม่ไว้หน้ากันเลยนะ

นักลงทุนบางคนยังแอบนินทาอีกว่า
ถ้าออกไปเร็วกว่านี้
อาจฝันเห็น ตลาดหุ้นพุ่งทะยานเป็นมังกรติดปีกทะลุ1,500จุด ก็เป็นได้ 5555

เอ้านักลงทุนทั้งหลายช่วยกันจุดปะทัดไล่
หรือส่งเสียงโห่
เชียร์ศาลกันหน่อยดีมั้ยครับ