สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาวันนี้ ไม่มีรายงานเหตุปะทะตลอดคืน

วันนี้ (7 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงดึกของคืนที่ผ่านมา จนถึงช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ของวันนี้ ไม่มีรายงานเหตุการณ์ ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในทุกพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดน
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด รวมทั้งฝ่ายปกครอง ทั้งระดับอำเภอ ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบและแจ้งลูกบ้าน หากพบว่ามีความปลอดภัย สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ส่วนพื้นที่ใดยังไม่มีความปลอดภัย ก็ให้มีการระบุอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนชะลอการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยังมีการบินรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เสี่ยง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง ทั้งระดับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทันที