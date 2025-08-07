BEM แจ้งเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางพิเศษประจิมรัถยา ช่วงทางขึ้นด่านสะพานพระราม 7 เริ่ม 7 และ 14 ส.ค.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษประจิมรัถยา ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านสะพานพระราม 7 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษารอยต่อโครงสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 และ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 10:00 – 15.30 น.
โดยจะทำการเบี่ยงจราจรครั้งละ 2 ช่องจราจร และมีการตัดการจราจรเป็นช่วงๆ ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 0 2555 0255