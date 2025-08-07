xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 52,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.07 น.ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,600.00 บาท ขายออกบาทละ 51,700.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,573.76 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,500.00 บาท