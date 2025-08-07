รบ.ชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
เวลา ๐๗.๓๐ น.
- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๑๙๔ รูป
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด หรือวัดใกล้บ้าน
เวลา ๑๗.๓๐ น.
- ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด
เวลา ๑๙.๑๙ น.
- ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด สถานที่ตามที่จังหวัดกำหนด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘