“เทพไท”ชี้สภาล่มซ้ำซาก แนะยุบสภาดีกว่าดันทุรัง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า สภาล่มซ้ำซาก แนะยุบสภาดีกว่าดันทุรัง
เมื่อวานนี้ (วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2568) เป็นวันประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำสัปดาห์ ได้เกิดเหตุการณ์สภาล่มอีกครั้งหนึ่ง สามารถเรียกได้ว่า ล่มซ้ำซาก เป็นการต้อนรับการทำหน้าที่วันแรก ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 คือ นายฉลาด ขามช่วง
เมื่อประชุมไปได้สักพักหนึ่ง บรรยากาศของการประชุม ช่วงการลงมติกฎหมาย พรบ.ขนส่งทางราง เป็นรายมาตรา ก็จะเห็นสภาพองค์ประชุมล่มแหล่ไม่ล่มแหล่อยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มีการอะลุ่มอล่วยกัน แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย จนถึงตอนเย็น เมื่อพรรคฝ่ายค้านได้เสนอนับองค์ประชุมเพื่อตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการวัดกำลังส.ส.ฝ่ายรัฐบาลว่า อยู่กันครบองค์ประชุมหรือไม่ เพราะหน้าที่การรักษาองค์ประชุม เป็นหน้าที่โดยตรงของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล
เมื่อฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสิทธิ์ที่จะไม่แสดงตน เพื่อต้องการจะรู้ว่า นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล มีความรับผิดชอบต่อองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพียงใด ในที่สุดเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือเป็นไปตามที่คาดหมายว่า จำนวนส.ส.ไม่ครบองค์ประชุมแน่นอน ทำให้นายฉลาด ขามช่วง ซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เห็นท่าจะไปไม่รอด ก็ชิงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปทันที เหมือนกับการประชุมก่อนหน้านี้ สมัยที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทุกครั้งที่นับองค์ประชุม และมีแนวโน้มว่าไม่ครบองค์แน่ นายพิเชษฐ์จะชิงปิดประชุมทันที นายฉลาด ขามช่วง มาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1แทน ก็รับมรดกตกทอดมาใช้บทบาทเดิมของนายพิเชษฐ์ คือชิงปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
จากนี้ไป จะเห็นบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำ นั้นก็คือไม่ครบองค์ประชุม นับองค์ประชุมเมื่อไหร่ก็ล่มเมื่อนั้น เพราะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมาก มีจำนวนส.ส.เกินครึ่งมาไม่ถึง 10 เสียง มีส.ส.ส่วนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีจะไม่มาประชุม ติดภารกิจของกระทรวง ติดภารกิจของราชการ นับองค์ประชุมเมื่อไหร่ก็ล่มเมื่อนั้น ถ้าหากว่าล่มซ้ำซากแบบนี้ จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎร
แม้ว่านายวิสุทธิ์ ไชยณรุน ประธานวิปรัฐบาล จะออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบ ประณาม ประจานชื่อส.ส.สันหลังยาว หนีการประชุมก็ตาม ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ก็จะทุลักทุเล ล่มแหล่ไม่ล่มแหล่แบบนี้อยู่เป็นประจำเรื่อยไป ทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ถ้าหากเห็นว่าไปไม่ไหว ไม่สามารถซื้องูเห่ามาเสริมให้คะแนนเสียงพ้นปริ่มน้ำได้ ก็ไม่ควรจะดันทุรังเป็นรัฐบาลต่อไป
อยากให้ผู้มีอำนาจ แนะนำให้นายกรัฐมนตรีลาออก สรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็ม ประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน เลือกตั้งใหม่ ล้างไพ่ใหม่ ให้ประชาชนได้เลือกรัฐบาลชุดใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ดีกว่า