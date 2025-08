อธิบดีกรมยุโรปย้ำต่อที่ประชุม OSCE ไทยยึดมั่นกติกาสากล

นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Helsinki+50 ในกรอบองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe: OSCE) ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์



โดยในช่วงการหารือกลุ่มย่อย อธิบดีกรมยุโรป ได้เน้นย้ำความสำคัญของ OSCE ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน และการหารืออย่างสร้างสรรค์ รวมถึงแลกในประเด็นที่เป็นที่สนใจร่วมกัน โดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การจัดการชายแดน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือภายใต้กรอบ ASEAN Regional Forum (ARF)



อธิบดีกรมยุโรป ยังได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำท่าทีของไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ไทย ยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติ หลักมนุษยธรรมสากล และหลักการของ Helsinki Final Act อย่างไรก็ดี การโจมตีด้วยอาวุธโดยไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชา ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตประชาชน และความเสียหายต่อสาธารณูปโภคของไทย ทำให้กองทัพไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินการตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาเพื่อปกป้องตนเอง (self-defense) อย่างเหมาะสม และได้สัดส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศ



อธิบดีกรมยุโรป ย้ำว่า ไทยยืนยันพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง และพร้อมใช้กลไกหารือทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป



ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมยุโรป ได้แสดงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 OSCE Asian Conference ในปี 2569 ร่วมกับฟินแลนด์ โดยมีประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และการหลอกลวงทางออนไลน์เป็นหัวข้อหลักของการประชุมฯ โดยฝ่ายไทยจะต่อยอดความสำเร็จและผลลัพธ์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Combatting Online Scams" และการประชุม 2025 OSCE Asian Partners for Co-operation Group (APCG) ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดร่วมกับ OSCE เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2568 ณ กรุงเวียนนา