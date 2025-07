ไทยเตรียมส่ง 18 ทหารเขมรกลับประเทศพรุ่งนี้ ยันดูแลตามหลักสากลและมนุษยธรรม

รายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ที่ช่องจอม ไทยจะส่งมอบทหารกัมพูชาที่ล้ำแดนเข้ามาในดินแดนไทย ระหว่างการสู้รบ บริเวณพื้นที่ซำแต จ.ศรีสะเกษ ภายหลังไทยดูแลตามหลักสากล และมนุษยธรรม



ทั้งนี้ ทหารกัมพูชา 18 คนนี้ มีบาดเจ็บ 1 คน แขนหัก อีก 1 คน มีอาการเสียสติจากการสู้รบ



โดยทางฝ่ายไทยได้ดำเนินการตามสนธิสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 อนุสัญญาเจนีวา ที่ลงนามในปี 1949 อนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติ และการส่งทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัว กลับประเทศหลังสิ้นสุดการสู้รบ



อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 (1949) กำหนดให้ทหารที่ถูกควบคุมตัว ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม รวมถึงการให้อาหารอย่างเพียงพอ การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ การส่งตัวทหารที่ถูกควบคุมตัว กลับประเทศ กำหนดให้ทหารที่ถูกควบคุมตัว ได้รับการปล่อยตัว และส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิด โดยไม่ชักช้า หลังจากสิ้นสุดการสู้รบ ซึ่งอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เป็นหลักประกันทางกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองเชลยศึกในช่วงสงคราม