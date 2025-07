ทูตไทยประณามกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-รุกดินแดนไทย ย้ำหยุด Fake News

เพจเฟซบุ๊กผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา “Permanent Mission Of Thailand To The United Nations” เปิดเผยว่า เมื่อวานี้ (30 ก.ค.) ระหว่างการประชุมระดับสูงระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับข้อพิพาทปัญหาปาเลสไตน์โดยสันติวิธี และการดำเนินการตามแนวทางสองรัฐ ณ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างการกล่าวถ้อยแถลง เนื่องจาก ผู้แทนถาวรกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเวทีดังกล่าว



นายเชิดชาย กล่าวว่า ตนต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างป้องกันการเกิดความเข้าใจผิด จากกรณีที่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ซึ่งไทยและกัมพูชาเห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิงกันที่ประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน แต่หลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน ในวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กัมพูชากลับเริ่มเปิดฉากยิงข้ามพรมแดนอีกครั้ง และบุกรุกเข้ามาในดินแดนของไทย ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรง ประเทศไทยขอเรียกร้องให้เพื่อนบ้านของเรายึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และขอยืนยันอีกครั้งในคำมั่นที่จะทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางทวิภาคีที่มีอยู่ อีกทั้งละเว้นการกระจายข้อมูลที่ผิดๆ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด



ทั้งนี้ ไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับข้อพิพาทปัญหาปาเลสไตน์โดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการผลักดันการแก้ปัญหาปาเลสไตน์โดยสันติวิธีผ่านแนวทางสองรัฐอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัย ประเทศไทยสนับสนุนทุกความพยายามของสหประชาชาติ รวมพันธมิตรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงสหภาพรัฐอาหรับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และประเทศที่รักสันติภาพ เพื่อส่งเสริมการสนทนาที่มีความหมายและสร้างเงื่อนไขสำหรับสันติภาพ ความไว้วางใจต้องได้รับการฟื้นฟูผ่านมาตรการสร้างความมั่นใจ การมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ และการทูตที่ครอบคลุมทุกฝ่ายซึ่งตอบสนองความกังวลและความหวังของทุกฝ่าย