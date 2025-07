กัมพูชายิงปืนใหญ่ใส่บ้านที่สุรินทร์ คาดการณ์เกิน 3 นัด

เพจกองทัพบก ทันกระแส โพสต์ระบุว่า REAL TIME

ที่สุรินทร์ ปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านชาวบ้านอีกแล้ว! คาดการณ์เกิน 3 นัด



REAL-TIME UPDATE

Surin Province: Cambodian Artillery Strikes Civilian Homes — Again



Cambodian artillery shells have landed in a residential area in Surin Province.

Initial reports suggest more than three rounds were fired.



Assessment and response are underway.



#ฮุนเซนอาชญากรสงคราม

#hunsenwarcriminal

#ឧក្រិដ្ឋជនហ៊ុនសែន

#洪森戰爭罪犯

#กัมพูชายิงก่อน

#CambodiaOpenedFire

#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

#กองทัพบกทันกระแส