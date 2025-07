ธงชาติไทยปักบนยอดภูมะเขือเรียบร้อยแล้ว

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า เวลา 09.20 น. – ธงชาติไทย ปักบนยอดภูมะเขือเรียบร้อยแล้ว



สัญลักษณ์แห่งเอกราชและอธิปไตย ได้โบกสะบัดอีกครั้ง…เหนือแผ่นดินไทย



ณ ยอด ภูมะเขือ – หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนไทย–กัมพูชา กองกำลังทหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วทั้งหมด



ภาพแห่งเกียรติภูมิ — ธงไตรรงค์บนยอดภูมะเขือ



“ตราบใดที่ธงยังโบกสะบัด — ศักดิ์ศรีของชาติไทยจะไม่มีวันตกพื้น”



A Flag of Honor — The Thai Tricolor Raised on Phu Makuea Summit



“As long as the flag still flies,

the dignity of the Thai nation shall never fall.”



กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เมื่อเวลา 09:20 น. ได้มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมะเขือ หลังจากที่ทหารไทยได้เปิดปฏิบัติการเข้าตียึดพื้นที่ภูมะเขือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายทหารกัมพูชาได้วางกำลังไว้อย่างหนาแน่น และสามารถยึดพื้นที่ได้สำเร็จเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้



อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความพยายามจากฝ่ายกัมพูชาในการเข้าตีเพื่อแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการระดมยิงปืนใหญ่และเตรียมการจัดกำลังเข้าตีตอบโต้ฝ่ายไทย