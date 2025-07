ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจฯ Help and prevent online scams เปิดรับเงินที่ถูกหลอก ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊ก Help and prevent online scams เปิดลงทะเบียนรับเงินคืนจากการถูกหลอกทางออนไลน์ รับรองโดย ปปง.นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ



เพจเฟซบุ๊กชื่อ Help and prevent online scams ได้นำภาพอดีตผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จากข่าวมาโพสต์เปิดลงทะเบียนรับเงินคืนจากการถูกหลอกทางออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทางสำนักงาน ปปง. ไม่มีนโยบายการเปิดลงทะเบียนรับเงินคืนผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดอย่าหลงเชื่อ