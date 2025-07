พณ.ร้อง CCPIT หนุนเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรไทย-ขึ้นทะเบียนสินค้า GI

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับนายเหริน หงปิน ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน (China Council for the Promotion of International trade : CCPIT) ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยระบุว่า CCPIT เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ในตลาดจีนด้วยดี และเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย-จีน โดยในการหารือได้ขอให้ช่วยผลักดันการสนับสนุนการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรของไทยและขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอจด GI ในจีน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ทุเรียนปราจีน มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และขอให้สนับสนุนนักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในไทย เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในภูมิภาค