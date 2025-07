รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเดิน 10 นาที หลังกินอาหาร จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้



งานวิจัยจากทีมประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่ในวารสาร Scientific Reports วันที่ 2 กรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา



อ้างอิง

Positive impact of a 10-min walk immediately after glucose intake on postprandial glucose levels. Scientific Reports. 2 July 2025.