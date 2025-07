KPLUS แจ้งปิดบริการชั่วคราว 3 ชั่วโมง 20 ก.ค.นี้

ธนาคารกสิกรไทย ระบุ ส่งผลให้ทุกบริการบน K PLUS จะไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่สามารถโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล และถอนเงินไม่ใช้บัตร) รวมถึงบริการที่ต้องยืนยันการทำรายการ หรือยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS จะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น



– ไม่สามารถโอนเงินเข้า Wallet ต่าง ๆ เช่น YouTrip

– ไม่สามารถยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินที่ตู้รับฝากเงินธนาคารกสิกรไทย

(ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย หรือ OTP ได้)

– ไม่สามารถสมัครบริการชำระเงินด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ

– ไม่สามารถสมัครบริการ MAKE by KBank และ LINE BK



ทั้งนี้ บัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย รวมถึงการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM หรือช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า